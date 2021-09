Milli oyuncu Salih Uçan, 2014-15 sezonu başında İtalya'nın ünlü kulübü Roma'ya transfer olmuştu. Bir sezon sonra takıma bir başka önemli isim Pjanic dahil oldu. İki oyuncu şimdi Beşiktaş 'ta buluşabilir.

Pjanic'in transferi gündeme gelirken Salih Uçan'ın 2017 senesinde verdiği bir röportaj çok konuşuldu. Fenerbahçe Gazetesi'nin 159. sayısında özel bir röportaj veren Salih Uçan gelen soru şu yanıtı vermişti.

Soru: Roma'da yaşadığın iki sezon var, senin için burada ki en büyük tecrübe neydi?

Salih Uçan'ın cevabı: "Roma' ya gitmek büyük bir başarı. Çünkü ülkemizden yurtdışına transfer olan oyuncu çok kısıtlı. O ara benim içinde kulüp içinde iyi olmuştu. Benim Roma'ya gitmem bir projeydi. Walter Sabatini bana onun için bir proje olduğumu söyledi. 'Senin mevkiinde Miralem Pjanic var ben bu oyuncuyu satacağım seni de o onun yerine oynatacağız' dedi. Gittiğim sezon PSG, Pjanic için 44 Milyon Euro civarında para teklifi yapmasına rağmen Pjanic, ben bir sene daha Roma'da kalacağım dedi. Antrenmanlara başladım fakat kasıktan kötü bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlık kariyerimin en uzun sakatlığı oldu 49 gün sürdü. İlk gittiğimde çok zorlandım yabancı dil, çevre, arkadaşlar yabancı, yeni bir hayat başlıyor. O ara takım zaten çok iyiydi. Her maçı kazanıyordu sakatlık kötü oldu. Ben o arada çok maç kaçırdım. İlk sezonum böylece kötü geçti. Aslında sezon başında turnuvalarda çok iyi oynadım. Hoca 'çok iyi gidiyorsun, bu şekilde devam et' demişti. Manchester City, Real Madrid, Lıverpool'a karşı çok iyi oynamıştım. İkinci sezonumda da Pjanic yine kalmak istedi. Kamptayken hoca 'çalışmaya devam et' dedi. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum ama, atılan gole çok güzel bir asist yapmıştım ama bir sonraki maçta hoca beni oynatmadı orada üzerime gidebilirdi ama tercih etmedi. Pjanic'in sakat yada cezalı olup oynamadığı bir maç vardı. Çok zor bir deplasmandı benim ceza sahası aksiyonu yüzünden golü bulduk ve 1-0 kazandık ve maçın adamı seçildim. Netice de istediğim gibi olmadı ve Fenerbahçe'ye döndüm."

32 milyon Euro'ya Juventus'a gitti

Pjanic 2015-16 sezonunda 43 maçta 12 gol - 13 asist yapıp Juventus'a 32 milyon Euro bedelle transfer olmuş burada 4 kez Serie A şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi finali ve bir çok kupaya imza atmıştı.

Salih Uçan, Roma takımında yıldız isimlerle birlikte oynadı. Başta efsaneler Francesco Totti ve Daniele de Rossi olmak üzere Mohamed Salah, Ashley Cole, Gervinho, Edin Dzeko isimlerle aynı formayı terletti.