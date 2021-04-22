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Salih Uçan'dan transfer açıklaması

Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-2'lik skorla yendi. Maçta Salih Uçan 3 asistle yıldızlaştı. Karşılaşmanın ardından tecrübeli orta saha transferine dair önemli açıklamalarda bulundu.

22 Nisan 2021, Perşembe 18:23 Son Güncelleme:
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Salih Uçan'dan transfer açıklaması

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 3-2'lik skorla Çağdaş Atan'ın öğrencileri kazandı. 

Maçta 3 asistle yıldızlaşan ve sezon sonu ismi Galatasaray ile Beşiktaş ile anılan Salih Uçan yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. 

Tecrübeli orta saha futbolcusu, "İleriye dönük planlarım elbette var, bugün 3 asist yaptım, bugünkü mutluluğum hiçbir şeye değişilmez. İnşallah bir sonraki maç da böyle katkı veririm, sezon bitince geleceğe bakacağız, şu anda önüme bakıyorum." ifadelerini kullandı. 


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ÖZET | Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-2



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