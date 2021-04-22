Salih Uçan'dan transfer açıklaması
Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-2'lik skorla yendi. Maçta Salih Uçan 3 asistle yıldızlaştı. Karşılaşmanın ardından tecrübeli orta saha transferine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 3-2'lik skorla Çağdaş Atan'ın öğrencileri kazandı.
Maçta 3 asistle yıldızlaşan ve sezon sonu ismi Galatasaray ile Beşiktaş ile anılan Salih Uçan yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli orta saha futbolcusu, "İleriye dönük planlarım elbette var, bugün 3 asist yaptım, bugünkü mutluluğum hiçbir şeye değişilmez. İnşallah bir sonraki maç da böyle katkı veririm, sezon bitince geleceğe bakacağız, şu anda önüme bakıyorum." ifadelerini kullandı.