Salih Uçan'dan Erol Bulut'a övgü

Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan, teknik direktörü Erol Bulut'tan övgüyle bahsetti. Genç teknik adamın Fenerbahçe ile adının anılmasını değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, "Giderse başarılı olur" dedi.

28 Mayıs 2020, Perşembe 14:47 Son Güncelleme:
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Salih Uçan'dan Erol Bulut'a övgü

26 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de baskı olacak. Başarabilir. Ortamı biliyor. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla taraftarın Erol hoca isteği var. Giderse inşallah başarılı olur" dedi. 

Salih Uçan, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de idari olarak görev alacağı iddiasını ise "Türkiye'nin tartışmasız en kariyerli ismi...Sadece Fenerbahçe'de değil, TFF'de de görev almalı ve ülkeye hizmet etmeli" sözleriyle yorumladı.

Fenerbahçe'de bir dönem çalıştığı teknik direktör Dick Advocaat'ı eleştiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu "Advocaat'ı sevmediğimi daha önce de söylemiştim. Her röportajda oyuncuları eleştiriyordu. Kariyerine bir şey diyemem ama onu seven kimse yoktu." ifadelerini kullandı. 

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