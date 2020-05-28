26 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de baskı olacak. Başarabilir. Ortamı biliyor. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla taraftarın Erol hoca isteği var. Giderse inşallah başarılı olur" dedi.

Salih Uçan, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de idari olarak görev alacağı iddiasını ise "Türkiye'nin tartışmasız en kariyerli ismi...Sadece Fenerbahçe'de değil, TFF'de de görev almalı ve ülkeye hizmet etmeli" sözleriyle yorumladı.

Fenerbahçe'de bir dönem çalıştığı teknik direktör Dick Advocaat'ı eleştiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu "Advocaat'ı sevmediğimi daha önce de söylemiştim. Her röportajda oyuncuları eleştiriyordu. Kariyerine bir şey diyemem ama onu seven kimse yoktu." ifadelerini kullandı.



