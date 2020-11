Salih Uçan yaşadığı en büyük pişmanlığı anlattı

Alanyaspor'un yıldızı Salih Uçan' FANATİK’E konuştu. Salih Uçan'ın açıklamaları şöyle;

Alanyaspor’da sıcak bir ortam var. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Birçok takımda oynadım ve şunu net olarak söyleyebilirim, burası hem yönetim hem de camia olarak çok farklı. Çok iyi de bir hocamız var.

‘Başta zorlandım ama adapte oldum’

“Avrupa’da futbol oynamış olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana inanılmaz bir tecrübe kattı. Birçok hoca ile çalışma fırsatı yakaladım. Hepsinin antrenman ve futbol anlayışı bilgisinden yararlandım ve bir şeyler öğrendim. Futbola ve hayata karşı bakışım değişti. Orada bireysellik durumu var. Her işin kuralları var. Ve tüm bunları kendin yapmak zorundasın. En başlarda biraz zorlansam da daha sonra bu duruma adapte oldum. Bu da insanın kendini daha güçlü hissetmesini sağlıyor. Ben tam anlamıyla orada bir birey olmayı ve kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğrendim.”

‘Her yaş grubunda düzenli oynadım’

“Her Türk futbolcu Milli Takım’da olmayı, forma giymeyi hayal eder. Benim de en büyük hayallerimden birisi bu. Genç Milli Takımlar’ın her yaş grubunda düzenli olarak forma giydim, kaptanlık yaptım. A Milli Takım’ın da düzenli olarak formasını giymeyi çok istiyorum. Altyapılardan beri birlikte oynadığım arkadaşlarım şu an Milli Takım’da oynuyor. Önceki görüşmelerimizde Şenol hocam bana düzenli olarak forma giymem gerektiğini söylemişti. Ben de bunun için çok çalışıyor ve hatta savaşıyorum. Her geçen gün kendimi daha çok geliştirdiğimi ve daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası’nın bu seneye ertelenmiş olması belki de benim için bir şans olabilir.”

‘Keşke Sampdoria’ya gitseydim’

“Kariyerimde yaşadığım en büyük pişmanlığım Roma’ya transferimin ikinci yılında kiralık olarak gitmemek. Sampdoria beni çok istemişti, oraya giderek düzenli oynama şansı yakalayabilirdim. O dönem Roma’nın orta sahasında çok iyi isimlerin olduğu, alternatifli bir kadrosu vardı. Paredes kiralık olarak gitmeyi tercih etti, bu karar onun için çok hayırlı oldu. Ben de kiralık olarak beni isteyen ve daha fazla süre bulacağım bir takıma gitseydim her şey daha farklı olabilirdi.”

‘Orta sahalar hem top kapıp hem gol atmalı’

“Yıllar geçtikçe futbol gelişiyor, geçmişe göre daha savunmanın ileride kurulduğu, yoğun presli ve topu kapmaya yönelik oyunlar daha çok tercih ediliyor. Bu da orta saha oyuncularından beklentileri değiştiriyor. Artık oyunun her iki yönünü de aynı derece daha iyi oynamaları bekleniyor. Hem savunma yapıp top kapmaları, hem de hücümda daha çok skor üretip asist yapmaları bekleniyor.”

‘Çağdaş Atan çok başarılı olacak’

“Çağdaş hoca enerjik, motivasyonu çok yüksek ve genç bir teknik adam. Gerçekten futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Yaptığı işe inanılmaz inanıyor. Rakibi çok iyi analiz ediyor. Ofansif oyunu çok seviyor. Tüm oyuncu grubuyla birebir iletişim kuruyor. Ve bu da bizi doğal olarak etkiliyor. Ben kendisinin çok başarılı olacağını ve daha büyük takımları çalıştırma fırsatı yakalayacağını düşünüyorum.”

‘Aradığım şansı Alanya’da buldum’

“Burası farklı bir camia. Sıcak bir ortam var. Alanya da yaşamak için mükemmel bir yer. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Doğru zamanda ve doğru takımda olduğumu düşünüyorum. Ben zaten kendime güvenen birisiyim. Şans bulduğum noktada bunu iyi kullanacağımı biliyordum. Alanyaspor’da da bu şansı yakaladım ve iyi oynadığımı düşünüyorum.”

‘Başarımız doğal’

“Birçok takımda oynadım ve şunu net olarak söyleyebilirim, burası hem yönetimi, hem yönetim tarzı ve hem de camia olarak çok farklı. İnanılmaz bir bütünlük ve inanmışlık var. Takımımıza kaliteli oyuncular geldi ve daha güçlü bir ekibe dönüştük. Oyuncu grubu birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Çok iyi bir hocamız var. Bütün bunlar bir araya gelince zaten başarı doğal olarak geliyor.”

‘Gole daha fazla katkı yapmalıyım’

“Sadece bir yönümü geliştirdim demek çok doğru olmaz. Henüz 26 yaşındayım ve futbolun en verimli çağındayım. Ulusal ve uluslararası önemli tecrübelerim oldu. Bu da benim futbola bakış açımı, sahada duruşumu, oyunu daha farklı okumamı sağladı. Oyunu çift yönlü daha iyi oynamayı öğrendim diyebilirim. Teknik kapasitemin yeterli olduğunu ve daha fazla gole katkı yapmam gerektiğini düşünüyorum.”

Arda Erol