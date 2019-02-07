Salih Uçan: 'Takıma maksimum katkıyı sağlamaya çalışıyorum'

Fenerbahçe'nin Miha Zajc transferi karşılığında bonservisiyle birlikte Empoli'ye gönderdiği Salih Uçan'dan Serie A'da oynayacakları Lazio maçı öncesinde önemli açıklamalar geldi.

Kariyerini İtalya'da sürdürmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, "Yoğun bir tempoda çalışıyorum ve her zaman takımıma maksimum fayda sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Milli oyuncu, Lazio maçının önemine vurgu yaparken "Alt sıralardan kurtulabilmek adına bu maçı kesinlikle kazanmak zorundayız." sözlerini kullandı.

Lazio ile Empoli arasındaki mücadele, bu akşam TSİ 22.30'da başlayacak. Salih Uçanlı Empoli, ligde 18 puanla 17. sırada yer alıyor.

Dündar KEŞAPLI - ROMA