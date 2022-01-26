Salih Uçan, Medipol Başakşehir’de

Transfer çalışmalarında gaza basan Medipol Başakşehir, Serdar Gürler ve Emre Çolak hamlelerinden sonra 3. takviyesini de yaptı. TRT Spor'un haberine göre; Turuncu-Lacivertliler, Beşiktaş 'ta beklenen çıkışı gösteremeyen ve reknik direktör Önder Karaveli'nin kadrosunda düşünmediği Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Geçen sezon Alanyaspor 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Akdeniz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesiyle devleri peşine takan Salih Uçan, Beşiktaş'ı tercih etmişti. Ancak 28 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlılar'da bekleneni veremedi, 15 maçta sadece 548 dakika süre alabilen Salih gol veya asist katkısı üretemedi.