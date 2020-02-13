Salih Uçan: İlk maç sayesinde buradan çıktık

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasına rağmen tur atlamayı başaran Alanyaspor’da Salih Uçan, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Salih Uçan, “İlk maçta önemli bir galibiyet aldık, onun sayesinde buradan çıktık. Yoksa turu geçemeyebilirdik. İlk devreyi 1-1 bitirmemiz bizim için çok önemli oldu. Sağlam bir defans hattımız var. Giren çıkan herkes çok iyi oynuyor. Kaybettik ama turu atladık, çok mutluyuz” diye konuştu.