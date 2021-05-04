Salih Uçan: En kısa sürede döneceğim

Süper Lig'in 39. haftasında oynanan maçta Alanyaspor, Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-0 yenildi. Maçın ilk dakikalarında yüzüne darbe alan başarılı futbolcu Salih Uçan, elmacık kemiği kırılma şüphesiyle hemen hastaneye götürüldü.

Ameliyat edilen tecrübeli oyuncu bugün açıklama yaptı. Salih Uçan, sosyal medya hesabından "Kasımpaşa maçında yaşadığım talihsizlik sonucunda elmacık kemiğimde iki kırık meydana geldi. Dün gece Doç. Dr. Zeynep Sevim tarafından gerçekleştirilen operasyonum gayet başarılı bir şekilde geçti. Tüm destek mesajlarınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede daha güçlü bir şekilde yeşil sahalara döneceğim" mesajını paylaştı.







