Salih Uçan: Ben kendimizi iyi bulmadım

Alanyaspor'uın Beşiktaş'a 3-0 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Salih Uçan, "Biz kupa maçını çok önemsiyorduk. Geçen sene final oynadık, bu sene de oynamak istiyorduk. O maçı kaybettikten sonra takımın üstünde bir moralsizlik ve üzüntü vardı. Bunun etkilerini yaşadığımızı düşünüyorum. Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş... Sevimsiz, istediğimizi yapamadık. Ligin 15 haftası lider kaldık, bunu biz başardık. Çok iyi işler yaptık ama kupa maçından sonra bir üzüntü aldı bizi götürüyor. İstediklerimiz olmuyor. Ben kendimizi iyi bulmadım. Beşiktaş şampiyonluğa gidiyor, çok önemli pozisyonlar bulduk. Büyük takımlara karşı oynuyorken girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Şu kara bulutları atıp, inşallah Alanyaspor'u tekrar sahaya döndürmemiz gerekiyor.