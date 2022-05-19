Geçtiğimiz aylarda Türkiye Milli Takımı'nı seçerek İtalya ile oynanan maçta forma giyen Salih Özcan transfer için imzayı atıyor. Daha öncesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin ilgilendiği Köln forması giyen Salih için dev kulüp devreye girdi.

Dortmund Salih transferini bitirirken Alman Bild'in haberine göre sağlık kontrollerinden geçti. İmzanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Güncel değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen 1998 doğumlu futbolcu için Dortmund, Köln'e yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

8 ve 10 numara oynayabilen Salih Özcan, stiliyle Almanların unutulmaz yıldızlarından Michael Ballack'a benzetiliyor.

Genç futbolcu bu sezon forma giydiği 30 maçın 25'inde 11'de sahaya çıktı ve 2 gol-1 asistle skora katkı verdi.

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Salih Özcan, 11 Ocak 1998 tarihinde Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi. 24 yaşındaki futbolcu, futbola SC Köln altyapısında başladı. Salih, 2007 yılında SC West Köln altyapısında Köln altyapısına transfer oldu. Milli futbolcu, Köln U17, U19 ve Köln II formalarını terletmesinin ardından 2016 yılında A takıma yükseldi. 24 yaşındaki orta saha, 2019/2020 sezonunu Kiel'de kiralık olarak geçirdi.

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Salih Özcan, Türkiye Milli Takımı'nı seçti ve İtalya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydi. Salih'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro. (Skorer)