Fenerbahçe 'nin, gurbetçi futbolcu Salih Özcan'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Sport Bild'in haberine göre sarı lacivertliler, Almanya Bundesliga'da Köln forması giyen Salih Özcan'ı transfer etmek istiyor. Haberde 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcunun, Köln'ün bir alt lige düşmesi halinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Alman basını daha Salih Dursun için Beşiktaş 'ın da Alman kulübüyle temasta olduğunu yazmıştı.

Sezon başında kiralık olarak oynadığı Kiel'den Köln'e geri dönen Salih Özcan, bu sezon kırmızı beyazlılarla çıktığı toplam 26 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.