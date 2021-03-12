Almanya U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, Salih Özcan'ı izlemek için geldiği bilinmesine rağmen, teknik heyet 23 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu FC Köln ile Werder Bremen arasında oynanan maçta yedek kulübesinde tuttu. Ancak Kuntz yakından tanıdığı Salih'i izleyemese de övgüler yağdırdı.

ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU

Köln'de çıkan Kölner Stadt-Anzeiger gazetesindeki haberde şu bilgilere yer verildi:

"U21 Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz (58), özellikle potansiyel milli takım oyuncularını izlemek için FC Köln ile Werder Bremen arasında oynanacak müsabakayı izlemeye geldi. Kuntz, forvet arkasında 10 numara pozisyonunda oynayan milli oyuncu Salih Özcan (23) ile Ismail Jakobs'u (21) izlemeyi planlıyordu. Ancak Salih Özcan 90 dakika yedek kulübesinde oturdu."

KUNTZ: SALİH CESARET DOLU, SORUMLULUK ALAN ÖZEL BİR OYUNCU

Gazete, Stefan Kuntz ile özel yaptığı röportajın bir özetini okuyucularla paylaşırken, deneyimli teknik adamın şu sözlerine yer verdi:

"Salih çok özel, cesaret dolu bir oyuncu. Salih takımda sorumluluk alıyor ve zor anlarda takımını sırtlıyor. Onun dinamizmini, hızını ve esnekliğini takdir ediyorum. Büyük potansiyeli var. Salih, takımım için önemli bir oyuncu. Sadece performansı nedeniyle değil, aynı zamanda kişiliği nedeniyle de özel biri. Zor durumlarda sorumluluk almaktan korkmayan bir oyuncu.”

Gazete, uzun süredir Almanya U21 Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan Salih Özcan'ın takımı FC Köln ile bu sezon 24 maçın 21'inde ilk 11'de sahaya çıktığını, sözleşmesinin biteceğini ve çok sayıda büyük kulüpten teklif aldığını da hatırlattı.

"KÖLN'ÜN KURTARICISI"

Salih Özcan lise yıllarında okula giderken tramvay kazasında yaralanan ve yanına kimsenin yaklaşmadığı Alman gencine ambulans gelene kadar moral desteği vermesi ve ilk yardım yapması nedeniyle, Alman medyasında "Köln'ün kurtarıcısı" diye adlandırılıyor.

İskender GÜNGÖR / KÖLN, (DHA) -