Salih Korkmaz’dan tarihi yürüyüş

Katar’da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’ye en güzel haber; Salih Korkmaz’dan geldi.

20 kilometre yürüyüşün Türkiye rekortmeni Korkmaz elde ettiği derecesiyle yüzümüzü güldürdü. yarışta 15 kilometre geride kalırken 3.sırada yer alan milli atletimiz sadece 35 saniyeyle kürsüyü kaçırsa da Dünya 5.’liğiyle (1.27.35) Türkiye’ye bir ilki yaşattı. Dünya Şampiyonası tarihinde yürüyüşte en iyi dereceyi elde eden Salih Korkmaz ayrıca, dünya arenasında ilk 5 içinde yer bulan 9. Türk atlet oldu.

2017’deki yarışı tamamlayamayan Salih Korkmaz bu sezon ise iyi bir performans grafiği sergiledi. Korkmaz, U23 Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olmuş, 1 ay sonra da Belarus’taki yarışta Türkiye rekoru kırarak olimpiyat kotası almıştı.

Şampiyona boyunca, sıcak ve nemli hava özellikle de maraton ve yürüyüş branşlarındaki sporcuları çok etkiledi. 8. günde yapılan erkekler 20 km yürüyüş finali 32 derece sıcaklık ve yüzde 73 nem oranı altında gerçekleşti.

Beklentiler gerçekleşmedi

Salih Korkmaz’ın başarısına kadar Türkiye, madalya beklediğimiz Ramil Guliyev ile Yasmani Copello ile hedefine ulaşamamış, iki isim de kürsü dışında kalmıştı. Türkiye bazı branşlarda da final göremedi.