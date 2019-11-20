Salih Cora: ‘Asker selamı birleştirdi!’

AK Parti Trabzon Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Av. Salih Cora, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında bir konuşma yaptı.

Gençlik için, gelecek için çalıştıklarını ifade eden Cora, attıkları her adımda önceliklerinin gençlerin mutluluğu, huzuru ve sağlığı olduğunu vurguladı.

Cora, “Spor Bakanlığı’nın bundan çok daha büyük görevi, işlevi ve sorumluluğu vardır. Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı sırasında askerimizin, güvenlik güçlerimizin mücadelesini sporcularımız da asker selamıyla özdeşleştirmiş ve aynı anda bütün ülke aynı duyguda birleşebilmiştir. Bu önemli bir durumdur” dedi.