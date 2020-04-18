Salgın, İsla’nın evliliğini kurtardı

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Isla, eşi Gala Caldirola’nın Şili’de bir dans yarışmasına katılmak istemesi nedeniyle boşanmanın eşiğine gelmişti. Caldirola, kızını da alıp ülkesine gitmişti. Ancak koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte yarışma iptal oldu. Gala Caldirola ve kızı da İstanbul’a döndü. Bu süreçte İsla ile Caldirola’nın arasındaki buzlar eridi. İkili Instagram’dan yeniden aşk dolu fotoğraflar paylaşıyor.