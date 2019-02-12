Salenko: Fenerbahçe yüzde 100 hazır değil

Zenit’in eski oyuncusu olan, İstanbulspor forması da giyen Oleg Salenko, Fenerbahçe-Zenit eşleşmesini değerlendirdi.

12 Şubat 2019, Salı 06:25
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Salenko: Fenerbahçe yüzde 100 hazır değil

Salenko, “Fenerbahçe yüzde 100 hazır değil. Zenit’ten daha güçsüz bir durumdalar. Ancak Türkler’i hafife almayın. Türkiye’deki atmosfer çoğu insanı korkutuyor. Fenerbahçe’ye karşı oynadığım bir maçta 30. dakikada kırmızı kart görmüştüm” dedi. Oleg Salenko, “Fenerbahçe’nin çok yaşlı oyuncusu var. Skrtel, Valbuena, Soldado... Bu oyuncular kariyerlerini bitirmeye yaklaşmış, Türkiye’ye para için gelmiş kişiler. Zenit topa sahip olursa, Fenerbahçe’nin yapacak bir şeyi yok” yorumunu yaptı.

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