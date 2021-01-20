Liverpool formasıyla son dönemde gösterdiği performansla, Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline gelen Mohamed Salah, Liverpool'daki geleceğiyle ilgili konuştu.

Geleceğinin İngiliz kulübü'nün elinde olduğunu söyleyerek Liverpool'a mesaj gönderen 28 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini tamamlayarak Jürgen Klopp'la birlikte yeni başarılar kazanmak istediğini söyledi.

Norveç kanalı TV2'ye konuşan Mısırlı futboclu, "Bana sorarsanız, olabildiğince uzun süre burada kalmak istiyorum. Ama bu daha önce de söylediğim gibi kulübün elinde. Liverpool formasını giydiğim sürece her maç yüzde yüzümü sahaya yansıtmak ve mümkün olduğunca çok kupa kazanmak istiyorum. Beni seven insanları mutlu etmek ve onların güvenini boşa çıkarmak istemiyorum." diye konuştu.





İlgili Haberler Sivasspor taraftarının Pato heyecanı!





13 golle bu sezon İngiltere Premier Ligi'nin en çok gol atan oyuncusu olan Mohamed Salah'ın, Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Salah'ın, 2021'e kısa bir süre kala İspanyol AS gazetesine verdiği röportajda, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Midtjylland maçında kaptan olarak seçilmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradınığı dile getirmesi ve Barcelona ile Real Madrid'den "Harika" kulüpler olarak bahsetmesi, Mısırlı futbolcunun Liverpool'dan ayrılacağı yönündeki ihtimalini arttırmış ve bu yönde haberler çıkmasına sebep olmuştu.

beIN Sports







