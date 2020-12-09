Salah Liverpool tarihine geçti

Liverpool, Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta maçında Midtjylland ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Premier Lig ekibi böylece 13 puanla grubunu lider bitirdi.

Konuk ekip adına tek golü atan Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool forması altında en çok gol atan oyuncu unvanına sahip oldu. Salah'ı Gerrard'ı geçti ve 22 golle Liverpool tarihine geçti



