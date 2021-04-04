Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, son birkaç yıldır Liverpool'u taşıyan isimlerin başında geliyor. İngiliz ekibinin geçtiğimiz sezon elde ettiği Premier Lig şampiyonluğunda Salah, 34 maçta atıığ 19 gol ve yaptığı 10 asistle başarıda önemli rol oynadı.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon da takımının gol yükünü çeken oyuncuların başında geliyor. Salah bu sezon ile oynadığı 29 lig maçında 18 gol atıp 3 asist yapmayı başardı. Mısırlı futbolcunun bu performansı dikkat çeken bir istatistiği de beraberinde getirdi.

Premier Lig'de Cristiano Ronaldo ve Mohamed Salah'ın oynadıkları ilk 150 maç dikkate alındığında Salah'ın Ronaldo'ya gol ve asistlerde ciddi bir üstünlük sağladığı görülüyor. Portekizli futbolcu, ilk 150 lig maçında rakip ağları 54 kez sarsıp 23 asistle toplamda 77 gole katkı yaparken Salah, 150 maçta 93 gol ve 32 asistlik performansıyla 125 gole katkı verdi.

6 yıl Manchester'da oynadı

Cristiano Ronaldo, 2003-2009 yılları arasında 6 yıl boyunca İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United forması giymişti.