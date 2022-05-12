Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier, Saint Etienne ile oynanan karşılaşma sonrası adeta küplere bindi.

Nice takımının taraftarları, 7 Mayıs'ta Nantes ile oynanan Fransa Kupası finalinin ardından inanılmaz bir skandala imza attı. Nantes'a 1-0 mağlup olarak kupanın dışında kalan Nice'te tribünler, Nantes'tan Cardiff City'e transfer olmak için bindiği özel uçağın düşmesi sonucu vefat eden Emiliano Sala ile dalga geçti.

Tribünler hep bir ağızdan "Arjantinli iyi yüzemiyor, Emiliano Sala suyun altında" tezahüratı yaptı.

Hürriyet'in haberine göre dün gece oynanan Saint Etienne karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında bu konuya değinen Christophe Galtier, ders niteliğinde açıklamalar yaptı.

YÜZLERİNE DE AYNI ŞEYİ SÖYLERİM

Sözlerine "Duyduklarımı tanımlayacak söz bulamıyorum. Soyunma odasına girdiğimiz an gündemimiz galibiyeti kutlamak değildi, oyuncularımın duyduğu tezahüratlardı." şeklinde başlayan Galtiler ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Kulübün konuya ilişkin bir açıklama yaptığını biliyorum. Tüm oyuncuların ve ekibim adına Emiliano Sala'nın ailesinden ve Nantes Kulübü'nden özür dilemek istiyorum. Bir stadyumda çok şey duyabilirsiniz. Burada tezahürat yapanlar birkaç kişi ama seslerini duyabilirsiniz. Üç kişi değillerdi. Bu söyleyeceğimden rahatsız olurlarsa antrenmana gelsinler. Yüzlerine de aynı şeyleri söylerim."

ÖLÜLERE KÜFÜR ETMEK İÇİN MAÇA GELMESİNLER, ONLARSIZ DA KAZANIRIZ

"Tribünler toplumun aynasıdır derler. Bizim toplumumuz buysa eğer, inanın bana b...n içindeyiz demektir. Duyduklarım kabul edilebilir şeyler değildi. Oyuncularımıza laflar atıldı, kupa maçının hakemi sayın Frappart'a küfürler oldu. Oysa ki kupayı bize kendisi kaybettirmedi, biz kendimiz kaybettik. Tüm bunların arasında, trajik bir kazada yaşamını yitiren birinin isminin neden geçtiğini anlayamıyorum. Sürrealist bir olay benim için. Diyecek söz bulamıyorum. Evlerinde kalsınlar! Böyle şeyler duymamalıyız. Evlerinde kalsınlar! Ölülere küfür etmek için geleceklerse eğer hiç gelmesinler. Şişe atmak için geleceklerse, evlerinde kalsınlar! Bu kişiler olmadan da kazanırız."

NİCE KULÜBÜ'NDEN TEPKİ: AKILALMAZ VE SEFİL PROVOKASYON

Nice Kulübü, Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili dalga geçecek şekilde tezahürat yapan taraftarlara tepki gösterdi. Resmi duyuruda "Emiliano Sala'yla ilgili duyulan tezahüratı en sert şekilde kınıyoruz. Taraftarlarının bir azınlığının bu akılalmaz ve sefil provokasyonunda ne kendi ne de Nice ailesinin değerlerini tanımadıklarını belirtiyozu. Nice, Emiliano Sala'nın ailesine ve yakın olanlara desteğini gönderiyor" ifadeleri yer aldı.

EMİLİANO SALA NASIL ÖLMÜŞTÜ

Nantes'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emiliano Sala, Cardiff City'nin radarına girmiş; Cardiff City, 2019 yılının ara transfer ve tescil döneminde 17 milyon euro bedelle Emiliano Sala'yı kadrosuna katmıştı.

21 Ocak 2019 günü Fransa'dan İngiltere'ye hareket ettiği uçakta kazaya karışan Emiliano Sala, pilot David Ibbotson'la birlikte vefat etmişti.

SALA'NIN NAAŞI BULUNDU, PİLOTUNKİ BULUNAMADI

Nantes - Cardif arasında uçan Emiliano Sala'nın uçağında pilot dışında mürettebar yoktu. Dünyayı yasa boğan kazadan 18 gün sonra Emiliano Sala'nın cansız bedenine ulaşıldı ancak pilot David Ibbotson'un bedeni bulunamadı.

BONSERVİS DAVASI CAS'LIK OLDU

Cardif City, Sala'nın ölümünün hemen sonrasında yaptığı açıklamada Nantes'a anlaşılan bonservis bedelinin verileceğini, Sala ile anlaşılan yıllık maaşın ise ailesine ödeneceğini duyurmuştu. Ancak golcü oyuncu boşluğunu Sala ile doldurmayı planlayan Galler ekibi, trajedik olayın ardından sezon snu küme düşmüş ve Premier Lig'in yüksek gelirinden mahrum kalmıştı.

Cardiff City daha sonra Sala'nın bonservisini ödemeyeceğini duyurdu. FIFA'nın ve FIFPro'nun yaptırım baskılarına rağmen kulüp geri adım atmadı. Konu şu anda Nantes - Cardiff City ve Sala'nın ailesi üçgeninde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde(CAS) görüşülmeye devam ediyor.

KAZA DAVASINDA ORGANİZATÖR SUÇLU BULUNMUŞTU

Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazanın soruşturması ve devamındaki mahkemede hayatını kaybeden pilot David Ibbotson'un gece uçuş eğitimini tamamlamadığı ve uçağın ticari uçuşlar için gerekli lisansa sahip olmadığı ortaya çıkmıştı.

Uçuşu organize etmek için Sala'nın menajeri ve ekibinin ilk olarak 67 yaşındaki pilot David Henderson ile görüştüğü ancak Henderson'ın eşiyle Paris'te olması sebebiyle uçuşu gerçekleştiremediği belirtilmişti. Buna karşın uçuşu organize eden Henderson'ın görevlendirdiği Ibbotson'ın gece uçuş yapma ve ticari pilotluk lisansının bulunmamasına rağmen uçuşu gerçekleştirdiği kaydedilmişti. Henderson'ın Ibbotson'ı görevlendirirken 'Nantes'ta 3 gün geçirmek ister misin?' şeklinde soru sorduğu da kayıtlara yansımıştı.

Mahkeme sonucunda pilot ve uçuş organizatörü David Henderson 10'a 2 oy çokluğuyla suçlu bulunmuştu.

CARDIFF CITY'DEN ŞOKE EDEN İSTEK: 95 MİLYON EURO

Sala'nın transfer için uçarken kaza geçirip hayatını kaybettiği kulüp olan Cardiff City, bonservis ödeme ve maaş ödemesiyle ilgili CAS'ta devam eden davanın duruşmasında Nantes'tan şoke eden bir talepte bulundu.

The Sun'ın haberine göre Galler ekibi, kazanın olduğu gün Sala'nın Premier Lig'de oynama izninin bulunmadığını, sözleşmeye rağmen resmi izni alıp almayacağının bilinemeyeceğini iddia etti. Bunun yanı sıra o dönem Premier Lig'de oynayan ve golcü problemini Sala ile çözmek isterken yaşanan kaza sonrası gol yollarında sıkıntısı devam edince küme düşmekten kurtulamayan kulübün maddi zararının da büyük olduğu vurgulandı.

Şu anda Championship'te kalma mücadelesi veren Galler ekibi, bütün bu zararları göze alarak Nantes'tan 95 milyon Euro tazminat talep etti.

DAYANAK NOKTASI: CARLOS TEVEZ

Cardiff City'nin 95 milyon euroluk tazminat talebinde 2007 yılında West Ham United'ın Carlos Tevez ve Javier Mascherano transferlerinde üç taraflı sahiplik yasağını çiğnemesi ve sezon sonunda küme düşen Sheffield United'ın dava açarak West Ham'a ceza aldırmasına dayandırdığı belirtildi.

2007 yılındaki davada Sheffiele United'a birkaç Premier Lig kulübü daha katılmış ve West Ham'ı şikayet etmişti ancak Londra ekibine 5.5 milyon pound ceza verilmiş ve ligden düşen takımların kaderi değişmemişti.

Kulüp kaynaklarına göre Cardiff City, elindeki savın o dönemkinden daha iyi olduğuna güveniyor ve Nantes'tan tazminat alabileceğini düşünüyor.

CARDIFF İDDİAYI YALANLADI

Cardif City, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla bu haberi yalanladı.