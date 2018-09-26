Sakho: ''Gol değil kazanmak önemli''

Beşiktaş ve Rizespor maçlarında ağları havalandıran Bursaspor’un yeni forveti Diafra Sakho, Başakşehir maçında da fileleri sarsmış ancak bu gol VAR tarafından iptal edilmişti. Her şeye rağmen hücum bölgesinde ortaya koyduğu performansla tam not alan yıldız futbolcu, bu haftaki Sivasspor deplasmanında bu kez galibiyet golünü atmak istiyor. Başarılı futbolcu, “Bursa maceram güzel başladı. Gol atıyorum. Ancak önemli olan kazanmak. 5 haftadır berabere kalıyoruz. Ciddi şanssızlıklar yaşıyoruz. Artık kazanmalıyız” dedi.