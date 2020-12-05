Sakhir Grand Prix’sinde pole pozisyonu Bottas’ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 16. yarışı Sakhir Grand Prix’sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak. Bottas, Bahreyn’in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü’nde bulunan pistte gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında elde ettiği 53.377 saniyelik dereceyle ilk cebin sahibi oldu. 31 yaşındaki pilot, kariyerinin 16. pole pozisyonuna ulaştı.

Fin pilotun 0.026 saniye arkasındaki takım arkadaşı George Russell 2’nciliği, pisti liderden 0.056 saniye yavaş turlayan Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen ise 3’üncülüğü elde etti. Yeni tip koronavirüse yakalanan Lewis Hamilton’ın yerine Mercedes’in koltuğuna oturan Russell, Williams takımıyla çıktığı 36 sıralama turunda 3. seansa bile kalamamıştı. Yarış yarın TSİ 20.10’da koşulacak.