Sakat omuzla Türkiye şampiyonu oldu

Yüzmeye 5 yaşındayken ailesinin yönlendirmesiyle başlayan ve yeteneği fark edilen 19 yaşındaki Uygar Hephoşcan, ilk şampiyonluğunu 12 yaşındayken 50 metre kelebekte Türkiye şampiyonu olarak elde etti. Gelişimiyle dikkat çeken genç sporcu, 2019 yılında Slovenya’da düzenlenen Penguin Cup’ta 50 metre sırtüstü kategorisinde bir şampiyonluk daha yaşadı. Gösterdiği başarılar sonucunda milli takıma kadar yükselen Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Hephoşcan, 2020 yılının mart ayında yapılan milli takım seçmeleri esnasında büyük şanssızlık yaşadı. 100 metrede yüzdüğü sırada yarışın bitmesine saniyeler kala omzu çıkarak, mücadeleyi sakat tamamladı.

Hedefinden vazgeçmedi; Türkiye şampiyonluğuna ulaştı

Fizik tedavi ve elektroterapi görmeye başlayan Uygar, antrenman temposunu da bozmak zorunda kaldı. “Artık eskisi gibi olamam, yüzmeyi bırakma zamanım geldi” endişesine kapılan Uygar, ailesi ve antrenörlerinin desteğiyle mücadeleden vazgeçmedi. Yeniden form tutmaya başlayan ve hedeflerine dört elle sarılan milli sporcu, 24-28 Aralık’ta Gaziantep’te yapılan Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre serbest stilde Türkiye şampiyonu, 50 metre serbestte de Türkiye üçüncüsü oldu.

“Yüzmeyi hep sevdim”

Spordaki başarısını eğitim hayatına da taşıyarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı’nda eğitimini sürdüren Uygar Hephoşcan, azim ve kararlılıkla her zorluğun üstesinden gelineceğini kanıtladı. Spor yaşamında birçok dönüm noktası olduğunu söyleyen Uygar, “Yüzmeye çocuk yaşta, ailem sayesinde başladım. Suda olmayı, yüzmeyi hep çok sevdim. Ama küçükken bana, bir gün milli takıma ulaşacağımı, Türkiye dereceleri elde edeceğimi söyleseler, pek ihtimal vermezdim. Çünkü küçükken bunlar biraz uzak gelebiliyor ama hiç de öyle olmadığını kanıtladım. Yoğun ders temposunda yorulduğum oldu ama başarıya odaklanınca bunların hepsini aştım” dedi.

“Sudan çıktığımda kolumu hissetmedim”

Uygar Hephoşcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2020’deki milli takım seçmelerinde beni çok korkutan, bir ara yüzme kariyerimin bittiğini düşündüğüm bir olay yaşandı. 100 metrede yarıştığım sırada, birden kolumu oynatamadığımı fark ettim. Yarışma sırasında ne olabileceğini pek düşünmüyorsunuz. Ben de o şekilde yarışmayı bitirdim. Ancak sudan çıktığımda kolumu hissetmiyordum. Ciddi bir sorun olduğunu anladım. Yapılan kontrollerde omzumun çıktığı anlaşıldı. Çok korktum, her şeyin biteceğini düşündüm. Ancak pes etmek bana yakışmazdı. Fizik tedavi ve elektroterapi derken, zorlu süreci atlattım. Ancak şu anda düzenli olarak 15 günde bir fizik tedaviye gitmeyi sürdürüyorum. Omzum hala eskisi gibi değil ancak hızla toparlamayı sürdürüyorum. Bu şekilde mücadele ettiğim yarışmada Türkiye şampiyonu olmak da benim için tarifsiz bir mutluluk oldu.”

“İstediğim bölümde okuyorum”

Yabancı dilini geliştirmek istediğini ve İEÜ’de istediği bölümde okuduğunu dile getiren Uygar, “Spor ile birlikte eğitimi sürdürmek çok önemli. Yabancı dile hep ilgim oldu, farklı bir dili öğrenmek bana hep cazip geldi. İstediğim bölümde okuduğumu söyleyebilirim. Şu anda birinci sınıftayım. Gelecek hedeflerime ilişkin net ifadeler kullanmak istemiyorum. Ancak spor yaşamımdaki en büyük hedefim olimpiyatlarda yer almak. Daha sonrasını ise planlayacağım” ifadelerini kullandı.

İZMİR (İHA)