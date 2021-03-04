Sakarya’yı HADO heyecanı sardı

Birçok ülkede özellikle gençlerin ilgi odağı haline gelen, 10 yaş üstü hemen herkesin oynayabileceği dijital çağın yeni akımı olan HADO E-Spor’u Türkiye’de de hızla yaygınlaştığı gibi Sakarya’da da büyük yankı uyandırdı.





HADO’nun Sakarya dahil 7 ayrı şehirdeki (Ankara, Bolu, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Bilecik) lisans haklarını alan SAÜ 4M Bilim ve Sanat Merkezi Sahibi ve HADO E-Spor’un Sakarya Direktörü İş İnsanı Nurettin Tepe Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ı makamında ziyaret ederek HADO E-Spor (Teknospor) hakkında bilgi verdi.





2023 DÜNYA ŞAMPİYONASI SAKARYA’DA





Vali Kaldırım ile görüşmesinde HADO E-Spor’u diğer e-sporlardan ayıran en büyük özelliğinin fiziksel aktiviteye dayalı olduğuna dikkat çeken Tepe; “HADO insanları bilgisayar başına bağlı kalmaktan kurtarıyor. 60 metrekarelik bir alanda olabildiğinde hareketlilik sağlıyor. Japonya kökenli bu e-sporu Sakarya’yı merkez yapacak şekilde olağanüstü bir çalışma yürütüyoruz. Bu konuda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile sözlü işbirliği konusunda mutabık kaldık. Başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile de ön görüşmeler yaptık. Sizlerin manevi desteğiyle de hedefimize 2023 Dünya Şampiyonası’nı koyduk.” dedi.

“ŞAMPİYONANIN SÖZÜNÜ ALDIK”

Tepe, “HADO E-Spor’un Japonya ve Türkiye Direktörleriyle yapılan görüşmelerin ardından 2023 Dünya Şampiyonası’nın Sakarya’nın ev sahipliği ile yapılması konusunda mutabakata vardık ve bu şampiyonanın ilimizde yapılması için söz aldık. Bu arada HADO Türkiye Şampiyonası ise 2021’in Eylül ayında İstanbul’da yapılacağını da ifade etmek isterim. Bizim asıl amacımız HADO ile birlikte tüm e-sporları kapsayan bir akademik yapılanmaya gitmektir. HADO E-Spor ve diğer e-sporlarla birlikte sorumluluk bölgelerimizdeki illerde hedefimiz yaklaşık 40 milyon kişiye ulaşmak olacaktır.” şeklinde konuştu.

“BU GELİŞMEYE BAYILDIM”

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, HADO E-Sporunun Sakarya merkezli bir yapılanma içerisinde olmasından duyduğu memnuniyeti “Bu gelişmeye bayıldım” ifadesini kullanarak dile getirdi. Vali Kaldırım, HADO E-Sporu’nun nasıl oynandığını bizzat görmek ve deneyimlemek istediğini de sözlerine ekledi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SERDİVAN’DA

Vali Kaldırım, önümüzdeki hafta belirlenecek bir günde HADO E-Spor’nu izlemek için düzenlenecek olan lansmana katılacak. Söz konusu lansman Serdivan’daki Kapalı Spor Salonu’nda uluslararası bir müsabaka standartlarında düzenlenecek.