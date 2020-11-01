Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'a 3-0 mağlup oldu. 2'de Devrim'in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 33'te Muhammet Reis’in ortasında ceza sahasında topla buluşan Ali, Tatangalar'ı öne geçirdi: 0-1. 38'de Rasim'in elle topa müdahale ettiğini belirten hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Muhammet Reis topu filelerle buluşturdu: 0-2. 45+3'te Hasan Güleryüz’ün kafayla kalecisine verdiği geri pasta araya giren Mehmet Boztepe, kaleci Hasan'ı çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 0-3.

Tarsus kaybedince...

İlk 45'te attığı gollerle kazanan Sakaryaspor, bu sonucun ardından 8 maç sonunda puanını 13'e yükseltti. Tatangalar, Tarsus'un da Pendikspor deplasmanından puansız ayrılması sonrasında 5. sıraya yükselerek, Play-Off potasına girmeyi başardı. Lige harika bir başlangıç yapan Bursa ekibinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.