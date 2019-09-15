Sakaryaspor - Utaş Uşakspor maç sonucu: 2-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor sahasında Utaş Uşakspor ile 2-2 berabere kaldı.

15 Eylül 2019, Pazar 22:22
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Sakaryaspor - Utaş Uşakspor maç sonucu: 2-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor sahasında Utaş Uşakspor ile 2-2 berabere kaldı.

STAT: Yeni Atatürk Sakarya 

HAKEMLER: Hakan Ülker (xxx), Ersin Erbay (xx), Tolga Özcan (xx)

SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Canberk (xx), Ali Fırat (xx), Berkay Can (xxx), Ferit (xxx), Serkan (xx) (Dk. 65 Aydın xx), Taşkın (xx), Okan (x) (Dk. 46 Furkan xxx), Nuri Fatih (xxx), Abdülaziz (xx), Yaser (xx) (Dk. 68 Denis xx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Oğuzhan (xx), Berkay (xxx), Ali (xx), Emre (x) (Dk. 41 Erdi xx), Özer Ozan (xx) (Dk. 55 İbrahim xx), Kadir (xxx), Seçkin (xxx) Mehmet (xx) (Dk. 72 Berat xx), Alpay (xxx), Selim (xx) 

GOLLER: Dk. 49 Furkan, Dk. 90 Ferit (Sakaryaspor) - Dk. 19 Berkay, Dk. 55 Alpa (Uşakspor)

SAR KARTLAR: Ferit (Sakaryaspor) - Alpay, Erdi, Mehmet, Ali, Ersin (Uşakspor)

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