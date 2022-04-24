Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig’e yükseldi

Son 11 yılda 7 kez play-off oynayan Sakaryaspor, 1. Lig özlemini Serik Belediyespor deplasmanında sonlandırdı. Bir zamanlar Süper Lig ’in önemli takımları arasında yer alan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkı sağlayan Sakaryaspor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor. Son olarak geçtiğimiz sene ezeli rakibi Kocaelispor’a final karşılaşmasında yenilerek bir kez daha şampiyonluk yolunda direkten dönen Sakaryaspor, bu kez şampiyonluğunu Serik deplasmanında ilan etti. Antalya İsmail Ogan Stadyumu’ndan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Sakaryaspor, ligin 36. haftasında 81 puan ile şampiyonluğunu ilan ederken, Serik Belediyespor ise 39 puanda kaldı.

Yıllardır play-off finallerine adını yazdıran Sakarya’nın cadde ve sokakları ise yeşil-siyahlı bayraklar ile donatılmıştı. Şehirde günler öncesinde başlayan şampiyonluk atmosferinin ise takımın Sakarya’ya dönmesi ile coşkulu bir şekilde devam etmesi bekleniyor. 2011 yılında Antalya’da oynanan Play-off maçlarında Bandırmaspor'u eleyerek 1. Lig'e çıkmayı başaran yeşil-siyahlı takım, 2011-2012 sezonunda düşüşe geçerek bu zamana kadar 2. ve 3. Lig’lerde mücadele etti.

2010 yılından bu yana 7 kez play-off mücadelesi veren yeşil-siyahlı ekip, TFF 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk hedefine ulaştı. Öte yandan, şampiyon takımın 1 Mayıs tarihinde kendi sahasında oynayacağı Kahramanmaraş maçının ardından kupayı havaya kaldırması bekleniyor.

İHA