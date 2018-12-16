Sakaryaspor - Samsunspor maç sonucu: 2-2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından koltuğunu bırakmayan Sakaryaspor 39 puan ile ilk devreye lider kapattı. Samsunspor ise, 38 puanlı Sarıyer'in ardından 37 puan ile üçüncü sırayı aldı.

6'ncı dakikada Samsunspor atağında Samet ceza sahası dışından düzgün bir plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

35'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Canberk Ömer rakip defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. Dilaver penaltı atışını gole çevirdi: 1-1.

49'uncu dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolda topu önünde bulan Oğuz, topu ağlara gönderdi:1-2

52'nci dakikada Zahit Fındık rakibin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalırken hakem penaltı kararı verdi. Dilaver penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Ahmet Şimşek (xx), Vural Gül (xx)

SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Canberk Ömer (xxx), Serkan (xx) (Dk.81 Umut), Berk İsmail (xxx)(Dk.81 İlyas), Oğuz (xx), Ferhat (xxx), Ümit Yasin (xx), Dilaver (xxx), Ferit (xx), Zahit (xx)(Dk.90 Alper), Berkay Can (xxx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet (xxx)- Savaş (xx), Oğuz (xx) (Dk.89 İrfan), İlyas (xxx), Nuri(xx), Şahin (xx), Erhan (xxx), Canberk(xx), Samet (xxx), Enes İslam(xx)(Dk.46 Erhan Şentürk xx), Bahattin (xx)

GOL:Dk.36 (penaltı), Dk.53 (penaltı) Dilaver (Sakaryaspor), Dk.6 Samet, Dk.49 Oğuz (Samsunspor)

SARI KART: Ümit Yasin, Ferhat (Sakaryaspor) Savaş, Bahattin, İrfan (Samsunspor)