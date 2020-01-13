Sakaryaspor protestoyla başladı! ‘Kiralık’ ilanı...

Sakaryaspor, TFF 2. Lig’de ikinci yarının ilk maçında Ergene Velimeşespor’un konuğu oldu. Tatangalar, Ergene Velimeşespor karşısında tarihi bir hezimete uğrayarak sahadan 5-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Rakibi karşısında kötü bir futbol ortaya koyan Sakaryaspor, sezonun ikinci yarısına kötü bir başlangıç yaparak taraftarını üzdü. Yeşil- Siyahlılar bu mağlubiyetle liderin 12 puan gerisine düştü. Sakaryaspor ligde 10 maç sonra yenilgi yüzü görürken taraftarını da hayal kırıklığına uğrattı.

Kiralık forma!

Sakaryaspor göğüs sponsoru bulamadığı için lige protestoyla başladı. Yeşil-Siyahlılar, formasının önüne ‘kiralık’ ilanı vererek Ergene Velimeşe maçına çıktı.