Sakaryaspor final yolunu yarıladı!

Misli.com 2. Lig Play-Off çeyrek final maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ilk yarısında her iki takım istediği oyunu sergileyemedi. Ev sahibi takım, ilk yarıda elde ettiği mutlak pozisyonu değerlendiremedi. Mücadelede devre arasına 0-0 giriydi. İkinci yarının 47. dakikasında rakip takım Sakaryaspor, Ali Özgün’ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Van Spor FK’ya karşı daha üstün bir futbol sergileyen rakip takım, 83. dakikada Berk İsmail Ünsal’ın attığı muhteşem golle 2-0 öne geçerek maçın skorunu belirledi. Sakaryaspor, bu sonuçla Play-Off çeyrek final maçında büyük avantaj etti.

Kâbusu finaller

Afyon ve Karagümrük’e elendikten sonra finallerin kabus takımı haline gelen Tatangalar bu kez çok daha iddialı. Kadrosunda birbirinden deneyimli oyuncular bulunan Yeşil-Siyahlılar, çeyrek final engelini aştıktan sonra kalan 3 maçını da kazanmak istiyor. Behçet DALMAZ/DHA