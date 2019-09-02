Sakaryaspor - Ergene Velimeşespor maç sonucu: 2-3

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 1'inci haftanın kapanış maçında Sakaryaspor sahasında ligin yeni ekibi Ergene Velimeşespor’u konuk etti. Sakaryaspor’un cezası sebebiyle seyircisiz oynanan mücadelede Ergene Velimeşspor sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.
17’nci dakikada köşe vuruşunda iyi yükselen İbrahim Fatih’in kafa vuruşunda top direkten döndü. Oluşan karambolde topa son dokunan Sinan Uzun Ergene Velimeşespor’u 1-0 öne geçirdi: 0-1.
40’ıncı dakikada gelişen Sakaryaspor atağında sol kanattan altı pas içerisine yerden açılan ortayı Umut Sözen düzgün bir vuruşla tamamlayarak topu ağlara gönderdi: 1-1.
57’nci dakikada Ergene Velimeşespor sol kanattan serbest vuruş kullandı. Sakaryaspor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topa gelişine sol ayağıyla düzgün bir plase vuran Onat Kutay Kurt Ergene Velimeşespor’u tekrar öne geçirdi: 1-2.
61’inci dakikada gelişen Sakaryaspor atağında yeşil-siyahlıların tecrübeli sağ beki Ferit Erişçi ceza sahası dışında sert bir şutla kaleyi yokladı. Ferit’in şutu direğe çarparak ağlarla buluştu ve skorda eşitlik sağlandı: 2-2.
81’inci dakikada Ergene Velimeşespor tekrar öne geçti. Hızlı gelişen Ergene Velimeşespor atağında sağ kanattan arka direğe açılan ortada topa son dokunan Burhan Arman topu ağlarla buluşturdu: 2-3.