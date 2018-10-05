Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında evinde İsviçre temsilcisi Fribourg Olympic’e 76-52 yenilen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, organizasyona veda etti.

Sakarya Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-13 geride kapatan Sakarya ekibi, devre arasına 19 sayı farkla 36-17 mağlup gitti.

Üçüncü periyotta ilk yarıya göre daha etkili oyun sergilemesine rağmen farkı kapatamayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodu da 52-35 geride bitirdi.

Son periyotta da istediği oyunu ortaya koyamayan ev sahibi ekip, mücadeleden 76-52 mağlup ayrıldı.

Her iki maçını da kaybederek organizasyona veda eden Sakarya ekibi, mücadelesini Basketbol FIBA Europe Cup'ta sürdürecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 52 - Fribourg Olympic: 76

Salon: Sakarya

Hakemler: Manuel Mazzoni, Martins Kozlovskis, Sergiy Zashchuk

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Junior Etou 10, Jean Salumu 4, Landry Nnoko 9, Kerem Özkan 4, Toney Douglas 16, Alan Hemdon 2, Şafak Edge, Burak Eslik, Mitchell Wilbekin 2, Alp Karahan 3, Cenk Şekeroğlu 2

Fribourg Olympic: Babacar Toure 12, Justin Roberson 15, Andre Williamson 11, Chad Timberlake 6, Jeremy Jaunin, Paul Gravet 4, Dusan Madjan 3, Natan Jurkovitz 18, Florian Steinmann 7, Thomas Jurkovitz

1. Periyot: 13-21

Devre: 17-36

3. Periyot: 35-52