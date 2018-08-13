Sakarya Büyükşehir Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

Sakarya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan başantrenör Selçuk Ernak, bu sezon hem Avrupa’da hem de Türkiye’de mücadele edeceklerini söyledi.

Takıma hedefi olan sporcular dahil ettiklerini belirten Ernak, "Seyircimizin beğeneceği ve destekleyeceği bir takım oluşturuyoruz. Bu sezon hem Avrupa’da hem de Türkiye’de yarışacağız. Geçen sezonki seviyemizi yakalamak istiyoruz. Taraftarımıza bu sezon her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Adatıp Hastanesi’ne de takımımıza sponsor olduğu için teşekkür borçluyuz. Kulübümüze sahip çıkarken, onların da markalarına ekstra değer katmaya çalışacağız." diye konuştu.

Selçuk Ernak, Avrupa’da mücadele etmenin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde oynamaktan daha farklı zorluklar getirdiğini, kulüp olarak tecrübelerinin bulunmadığını ancak hedefi olan ve zorluktan kaçmayan insanlar olduklarını dile getirdi.

Bu zorlukların üstesinden geleceklerine inandığını aktaran Ernak, "Kadromuzun büyük kısmını inandığım ve daha önceden çalıştığım oyunculardan kurduk. Çok enerjik, atletik ve koşan bir takım oluşturduk. Göze hoş gelen ve seyircinin beğenisini kazanan bir basketbol oynayacağız. Sakarya’da taraftarlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu sezon da bizleri yalnız bırakmayacaklardır." şeklinde görüş belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanında başantrenör Selçuk Ernak yönetiminde taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.