Sakal, bıyık ve favori ekimi hakkında merak edilenler

Sakal ve bıyığınız seyrekse ya da daha az çıkıyorsa artık bunun tedavisi var. Kıl kökü nakliyle artık bu mümkün. Bölgesel seyrelmeler, saçkıran ya da yara izi nedeniyle açılma olan bölgelere FUE tekniğiyle yapılan nakil sayesinde daha estetik bir görünüme kavuşmak mümkündür.

Kılsız bölgelerde yeni kıl çıkarmanın tedavisi henüz yoktur. Bu nedenle en iyi yöntem nakil işlemidir. Bölgesel seyrelmeler, saçkıran ya da yara izleri olan bölgelere FUE veya DHI tekniğiyle yapılan nakil sayesinde daha estetik bir görünüme kavuşmak mümkündür.

Sakal, bıyık ve favori kaybının sebepleri nelerdir?

Kılın sıklığı ve kalınlığı tamamen genetik yapıya bağlıdır. Ergenlik çağına girdikten sonra 3 yıl boyunca sakal ve bıyık kılları kalınlaşarak uzun, sert ve koyu kıl formunu alır. Erkeklik hormonu seviyesinde ciddi bir değişiklik olmadığı sürece sakal kılı bu karakteristik özelliğini korur. Sakal kaybı, otoimmun hastalıklar kadar cilt hastalıklarına bağlı da oluşabilir. Bunların dışında en ağır hasarı hormonsal dengesizlikler oluşturur. Saç, sakal dökülmesinin sebebini öğrenmek için testosteron seviyesi kontrol edilmelidir.

Sakal, bıyık ve favori ekimi kimler için uygundur?

Köselik veya seyrek sakal ile bıyık, kişilerin ekim için başvurma sebeplerinin başında gelir. Sakal ekimi, hormonların bazal seviyeye ulaştığı 20-22 yaşlarından itibaren yapılabilir. Ayrıca favorilerini uzatmak isteyen, iki günlük sakal görüntüsünü seven ancak sakal telleri düzensiz veya aralıklı çıkan erkekler için de bu işlem tercih edilir. Sakal ektirme işlemi, hiç sakalı olmayanlara olduğu gibi sakalında parça parça kılsız bölgeleri olan erkeklere de uygulanabilir.

Sakal ve favori ekimi nasıl yapılır?

Genel seyreklik ya da bölgesel sakal kaybı varsa, ekim işlemi etrafındaki sakal sıklığına göre ayarlanır. Sakal tümüyle yoksa bu durumda kişinin istediği sıklık ve sınıra bağlı olarak 1.000 ila 3.000 kök arasında ekim yapılabilir. Tam dökülmede bıyık ve çene bölgesine 400’er kök, favori bölgelerine 100’er kök, toplamda 1.000 kök ekilmesi belirgin derecede görünüm değişikliği sağlar. Sakal ekme işlemi, ensenin hemen üstündeki ince telli bölge ya da kulak üstlerindeki saç kökleri alınarak gerçekleştirilir. Çene altı bölgesi, göğüs, ensenin alt kısımları ve elmacık kemiği üzerindeki gereksiz kıllar da sakalın daha seyrek alanlarını sıklaştırmak amacıyla kullanılabilir.

Ameliyatın ardındaki süreç nasıldır?

Sakal ekimi sonrası vücutta veya ensede iz kalmaz. Ekilen alanda ekimden hemen sonra kullanılan iğnelerin batırıldığı yerden çıkan kan pıhtısı sebebiyle koyu kırmızı bir görünüm olur fakat bu görünüm ilk pansumandan sonra temizlenir. Ekilen sakalın vücut tarafından daha iyi beslenmesi için ekim alanında kanlanmada artış olur ve buna bağlı olarak kıl diplerinde küçük kırmızılıklar olur. Bu hafif kırmızı görüntü 1-2 haftada içinde kendiliğinden yok olur. İkinci haftadan sonra ekilen sakal ve bıyığın bir kısmı şok dökülme denilen geçici bir dökülme yaşar. Geçici dökülmeden birkaç ay sonra dökülenlerin tamamı yeniden kalıcı olarak çıkar.

Bıyık ekimi nasıl yapılır?

Üst dudak bölgesinde bulunan kıl çıkmayan bölüme saç köklerinin ekilmesi işlemidir. Ekimde kullanılan FUE tekniğiyle bıyık bölgesinde yara izi, ameliyat izi, yanık izi, dökülme gibi sorunlar doğal bir şekilde kapatılabilir.

FUE tekniğiyle istenilen yerden, istenildiği kadar kıl kökü alınıp, belirlenen bıyık alanına, istenilen sıklıkta ve o bölgede olması gereken yönüyle ekim işlemi yapılır. Alınan kökler, 0,6-0,7 mm'lik aletler yardımıyla cilt kesilmeden ekilir, bu şekilde hem ekim süresi kısalır hem de kökler beklemediği için kök ölümü de olmaz.

Ekilen saç kökleri, ekildikten sonra da uzamaya devam eder. Ekimden 4-6 ay sonra, seyrek alan oluşursa tekrar ekim işlemi yapılabilir. Bıyık ekim işlemi, her ne kadar kısa ve pratik bir işlem olsa da istenmeyen sonuçların engellenmesi için bir uzman tarafından yapılmalıdır.