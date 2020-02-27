Sait Karafırtınalar: Sezon sonunda ilk 6’da olmak istiyoruz

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Adanaspor'a konuk olan Cesar Grup Ümraniyespor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, önemli bir maça çıktıklarını dile getirdi.

Son 3 haftadır zorlu maçlar oynadıklarını, bugün de onlardan birine çıktıklarını aktaran Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı kutluyorum. İki haftadır üst üste kazanıyoruz, bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Oyuncularımdan hem oyun hem skor anlamında memnunum. Maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak ettik. Sezon sonunda ilk 6’da olmak istiyoruz, bu tür maçlardan puan almalıyız. Önümüzde Bursaspor maçı var, bu maçı unutup ona hazırlanacağız."