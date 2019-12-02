Sait Karafırtınalar: Reaksiyon verdik ancak kazanacak golü bulamadık

TFF 1. Lig'in 13. hafta maçında Altay, sahasında ağırladığı Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, mutlak kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Oyuna iyi hazırlandık ve etkili de başladık. Ancak iyi oynarken ne hikmetse çaresini bulamadığımız bireysel bir hatadan çok saçma bir gol yedik. Takımım buna bir reaksiyon verdi ve ilk yarı biterken gol attık. İkinci yarıda beklentilerimizin biraz daha altından kaldık. Rakibimiz de buna izin vermedi. Çok tehlikeli ve deplasmanda çok etkili olan bir takımla oynadık. Her hafta aynı şeyleri söylüyoruz ama biz mazeretlerin arkasına sığınacak bir takım değiliz. Hem ben hem oyuncularım gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Sadece bireysel hatalara bir türlü çare bulamıyoruz, bunun bir antrenmanı yok. Burada da sözün bittiği yere geliyoruz, her hafta bireysel hatadan gol yiyoruz ve bu maçta da böyle oldu. Reaksiyon verdik ancak kazanacak golü bulamadık" şeklinde konuştu.