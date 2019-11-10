TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Altay, sahasında konuk ettiği karşılaşmada Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu ve üst üste 3. yenilgisini aldı.

Maçı değerlendiren Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Oynadığımız maçların hepsinde üstün olarak oynayıp kaybetmek beni daha çok üzüyor. Bununla ilgili ekibimizle oturup ‘nerede hata yapıyoruz’ diyerek araştırma yapacağız. Bugün oyuna yine iyi başladık. İlk 15-20 dakikada çok iyi pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. Bireysel bir hatadan dolayı penaltıdan geriye düştük. Maçı çevirmek için de bütün riskleri aldığımızı düşünüyorum. Öne çıktığımızda arkada pozisyon vereceğimizin de bilincindeydik. Mahkum oynamadık, golü bulmak için her şeyi yaptık. 3 tane maç kaybettik, hepsinde de iyi oynadığımızı düşünüyorum. Mağlubiyetlerin üst üste gelmesi sıkıntı verici. Daha önce nasıl üst üste kazandıysak bundan sonra da yapabiliriz. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirerek hatalarımızı bulup hareket edeceğiz” dedi.