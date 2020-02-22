TFF 1. Lig’in 23. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Keçiörengücü’nü 2-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, alınan 3 puandan ötürü oyuncularını kutlayarak, "Camiaya hayırlı olsun, uzun süre sonra 3 puanla tanıştık. Bu galibiyet bize öz güven kazandıracaktır. Rakibimiz ligin en az gol yiyen takımı. Aslında rakipten çekiniyorduk. Tek pozisyon verdik, 7-8 pozisyona girdik. 1 haftada oynayacağımız 3 maçın ilkiydi. İlk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bora Akyol / İSTANBUL (İHA) -