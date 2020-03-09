TFF 1. Lig’in 26. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, Altınordu’yu deplasmanda 2-1 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, şu ifadeleri kullandı:

Burada kazanmak hiç kolay değil. İlk 6 içindeki takımları burada puan kaybettiler. Biz de buraya gelirken çekinerek geldik, takımı çok iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama oyuncularım bunu kolaya çevirdiler. İlk 6 için çok önemli bir maç kazandığımızı düşünüyorum. Hafta içinde oynayacağımız Menemen ve ondan sonra oynayacağımız Hatayspor maçı bizim ligdeki kaderimizi tamamen belirleyecek. Takımda oyun ve skor olarak belirli bir yükseliş var. İnşallah devamı gelir, oyuncularımı kutluyorum. Maçın hakemini de kutluyorum, etkilenmeden maçı yönetti. Çok ortada bir maç yönetti, böyle cesur hakemleri de her zaman görmek istiyoruz