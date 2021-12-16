Sait Karafırtınalar: “Galibiyet camiaya hayırlı olsun”

Adanaspor, evinde İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor’un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Öncelikle oyuncularımı kutluyorum hem skor adına hem oyun adına hem de mücadele adına. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz çok hasta oyuncumuz var. Sakat oyuncumuz var. Annesi hastanede olan oyuncumuz var. Ancak hepsi özveriyle antrenmanlarını hiç aksatmadan geldiler. Bütün alkışı hak ediyorlar. Kolay bir şey değil. Herkes bir şeyler söylüyor ama bir yolu bilmek var. Bir de yolu gitmek var. Biz bu futbolcu kardeşlerimle kolay da bir yol gitmiyoruz ama oldukça da mesafe aldık. Daha da çok yolumuz var. Önemli bir üç puan kazandık. İstanbul takımı içeride özellikle oynaması çok zor takımlardan bir tanesi, önemli oyuncuları var ve çabuk atağa kalkıyorlar. Her şeyiyle önemli bir takıma ligin dominant takımlarından bir tanesini yendik. Camiaya hayırlı olsun” diye konuştu.

ADANA (İHA)