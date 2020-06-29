Sait Karafırtınalar: Ciddiyetle mücadelemize devam edeceğiz

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Akhisarspor'a konuk olan Ümraniyespor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Öncelikle rakibi tebrik ediyoruz. Biz de kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Böyle olmasını istemiyorduk. Kazanıp ilk 6 iddiamızı devam ettirmek istiyorduk. Aslında matematiksel olarak hala devam ediyor ama işi çok zorlaştırdık. Oyuna çok iyi başladığımızı düşünüyorum. 45 dakika rakibe çok ciddi pozisyon vermedik. Olmayan bir penaltıdan bir pozisyon verdik. Onun dışında belki bir tane pozisyon vardı. Bizim sıkıntılarımız sadece oyunu geriden kurabildik ama atakları iyi sonlandıramadık. İlk yarı için bu böyleydi. Belki 45. dakikada kırmızı kartı da yeyince ikinci yarı sahada çok farklı bir Ümraniye oldu. Değişikliğimiz yine ofansif bir değişiklikti. Gomis’i aldık, yine golü düşündük ama maalesef istediğimiz pozisyonları bir türlü bulamadık. Oyunu 87. dakikaya kadar tutabildik. Elimizden gelen bütün mücadeleyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Belki biraz daha üretken olabilirdik ama 10 kişiyle bu iklimde 45 dakika mücadele etmek kolay bir şey değil. Oyuncularımı o anlamda mücadele ettikleri için tebrik ediyorum ama sonuç tabii ki bizim istediğimiz bir sonuç değildi. Bundan sonra ligin kaderini tayin edecek çok önemli maçlar oynayacağız. Sonuna kadar aynı ciddiyetle mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.