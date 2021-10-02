Sait Karafırtınalar: Bu teslimiyeti takımıma yakıştıramadım

TFF 1. Lig’in 8. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor’a 5-1 yenilen Adanaspor’da teknik direktörü Sait Karafırtınalar, takımının oyuna daha fazla tutunabilmesi gerektiğini söyledi. Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, siyah ve beyaz kadar belirgin farklar olan iki devre oynadıklarını dile getirdi.

Maçın ilk yarısında öne geçtiklerini ve çok sayıda gol fırsatından da faydalanamadıklarını aktaran Karafırtınalar, şu görüşlerini aktardı:

"İk yarıda iyi mücadele ettik. Her topa müdahale ettik. Neredeyse pozisyon vermedik. Ancak ikinci yarı rakip iki değişiklik yaptı. Beklediğimizin çok daha üstünde bir değişiklik oldu. Bir takımın bu kadar kırılmaması, oyunu bu kadar çabuk bırakmaması lazım. Herkes hata yapabilir. Ne olursa olsun bu teslimiyeti takımıma yakıştıramadım. Bunun düzelmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ne kadar tecrübemiz varsa aktarıp, ekibimle 15 gün içerisinde çalışıp bunu telafi edeceğiz. Taraftarlardan özür diliyoruz. Bu bize yakışmadı." (AA)