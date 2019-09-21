TFF 1. Lig’de Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Altay’ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Bu kadar pozisyon bulup kazanamadığımız için üzgünüz." dedi. Karafırtınalar, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakanın ilk 20 dakikalık bölümünde iyi oynamadıklarını ancak daha sonra dengeyi sağladıklarını söyledi.

İkinci yarıda kazanmak için iki değişiklik yaptıklarını kaydeden Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Sonradan oyuna dahil olan futbolcular canlılık getirdi. Pozisyonlar bulduk. Hatta verilmeyen bir golümüz var. Takımın isteği, arzusu, coşkusu benim adıma sevindirici oldu. İçeride bu tip maçları kazanmamız gerekiyor. Kolay bir maç değildi ancak bu kadar pozisyon bulup kazanamadığımız için üzgünüz."

Karafırtınalar, gol olduğunu düşündükleri pozisyonu soyunma odasında izlediklerini belirterek, "Pozisyon net gol ancak orta hakemin yapabileceği bir şey yok. Yan hakem tereddüt etti ve golü vermedi. Golden daha fazla takıldığım şeyler var. Maçın ardından orta hakeme gidip, ’Size daha önceden bir hata mı yaptım?’ diye sordum. Çünkü temaslı oyunu seviyoruz ama ikili mücadelelerde bizim ataklarımızı kesti." ifadelerini kullandı.