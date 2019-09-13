Siyah-beyazlılarda milli arada tedavileri tamamlanan Leandrinho ve Oğuzhan, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın forma vermesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek. Milli arayı çok verimli bir şekilde geçirdiklerini belirten Sait Karafırtınalar, Bolu'ya mutlak gelibiyet için gideceklerini dile getirdi. Eski kulübüne karşı Bolu'da sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını anlatan deneyimli teknik adam, "Balıkesirspor'u yenerek moral depolamıştık. Artık seri galibiyetle yakalayıp zirve yarışına ortak olmak istiyoruz. Kolay bir deplasmana çıkamayacağımızın farkındayız ancak 3 puan için herkes terinin son damlasına kadar savaşacak" dedi.

Altay'ın muhtemel on biri:

Emre - Erhan, Gençer, Abdulkerim, Özgür, Deniz, Tatos, Putsila, Kappel, Leandrinho, Paixao