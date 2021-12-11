Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Boluspor'la 0-0 berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu şartlarda alınan 1 puanın çok değerli olduğunu belirten Karafırtınalar, şu ifadeleri kullandı:

''Oyuncularımı kutluyorum. Son haftalarda gösterdiğimiz savunma refleksini burada da gösterdik. Biraz pozisyon bulmakta zorlanıyoruz ama en azından gol yemiyoruz. Bu bizim adımıza sevindirici bir şey. Son dakikalarda yediğimiz goller, verdiğimiz pozisyonlar vardı ama bu hafta biz bulduk. Atabilsek belki buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Şampiyonluğa kurulan, 2 hafta üst düzey takımları yenen Boluspor’dan alınan 1 puan bizim adımıza çok değerli.''