Sait Karafırtınalar: Bizim için zorlu bir sezondu

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 4-1 mağlup olan Adanaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zorlu bir sezonu geride belirten Karafırtınalar, şu ifadeleri kullandı:

''Biz iki hafta önce ligi bitirdik. Formaliteden öte maç değildi bizim için. Neticede prestij maçıydı. Kazanamadığımız için üzgünüz. Ligde kaldığımız için de sevinçliyiz. Bizim için zorlu bir sezondu. Kolay olmadı. İnişli-çıkılı grafik çizdik. Sezon içinde çok eksiklerimiz oldu. Bu süreçte bize destek olan taraftarımıza, başkanımıza ve tüm Adana halkına teşekkür ediyoruz. İnşallah daha iyi şartlar ve daha iyi yerlerde Adanaspor’u görmek istiyoruz. Bu sene de 4 takımın düştüğü sezonda ligde kalmak da başarı. İki maç daha kazanabilseydik belki play-off bile oynardık. O kalitemiz vardı. Ama santraforumuzu, kalecimizi, orta sahamızı, 8 oyuncumuzu kaybettik. Neticede gelinen nokta burası. Bugün için de kaybettik. Rakibimize de saygı duyuyoruz. İnşallah tekrar bu lige geri gelirler. Her ki takımı da mücadele için tebrik ediyorum'' (İHA)