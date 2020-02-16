Sait Karafırtınalar: Bizim için de bu bir başlangıç diye düşünüyorum

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Boluspor'a konuk olan Cesar Grup Ümraniyespor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, takımını tebrik etiğini belirterek, "1-0’dan geri gelmek kolay değil. Böyle zor bir deplasmanda, zor bir zeminde son şanslarını iyi bir şekilde değerlendirmek isteyen Bolu’nun karşısında bana göre önemli 1 puan aldık. Bizim için de bu bir başlangıç diye düşünüyorum." dedi.

Ligde orta sıralarda olduklarını ve play-off hattında bulunan takımlarla aralarında 2 puan farkın bulunduğunu vurgulayan Karafırtınalar, "Bundan sonra oynanacak bütün maçlar aynı şekilde olacak. İki maçlık seri yakaladığın zaman ilk 6 garanti oluyor ki üç maçlık seri yakalarsan ilk 2 şansın bile artabilir. Çok heyecanlı bir lig olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.