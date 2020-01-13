Son dakika haberi... Sait Hopsait kimdir sorusu bir anda gündemi meşgul etmeye başladı. Trabzonspor'un resmi açıklamasında geçen bu isim tüm futbolseverlerce merak ediliyor, arama motorlarında sorgulanıyor. Peki kimdir bu Sait Hopsait?

Sait Hopsait, Aziz Nesin'in yazdığı Gol kralı Sait Hopsait isimli karakter. Nesin'in kitabında varedilen bu karakter, sevgilisine kendini beğendirmek için futbolcu olmaya çabalayan bir karakter. Romanda Sait Hopsait'in başından geçen olaylar anlatılıyor.

Tiyatro oyununa çevrilen kitap ayrıca sinemaya uyarlanmıştır. Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı film yıllardır televizyonlardan yayınlanmaktadır.

Gol kralı filminin konusu...

Filmde, zengin bir ailenin oğlu olan Sait’in sevdiği kız için futbolla ilgilenmesi konu edilir. Yurtdışında matematik bölümünü okumuş olan Sait, sosyetenin şımarık kızı Sevim ile tanışır. Sevim futbol meraklısı rahat bir kızdır ve bu yüzden babasıyla sürekli karşı karşıya gelir. Dedikodulardan bıkan babası Sevim’e evlenme şartı koyar. Sevim ise zaman kazanmak için Sait'i kullanacaktır.

Vizyon Tarihi: 01 Kasım 1980

Yapımı : 1980 - Türkiye

Tür : Aile , Komedi , Spor

Süre: 90 Dak.

Yönetmen : Kartal Tibet

Oyuncular : Kemal Sunal , Reha Yurdakul , Suzan Avcı , Mürüvvet Sim , Hüseyin Kutman

Senaryo : Kartal Tibet , Memduh Ün , Osman F. Seden , Bülent Oran

Yapımcı : Kartal Tibet , Memduh Ün