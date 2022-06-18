Sait Aybak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı adayı oldu

TFF 2. Lig’de mücadele eden Adıyaman FK’nın başkanlığını yürüten Sait Aybak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı olmak için adaylığını açıkladı. Adaylık açıklamasının ardından İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Aybak, önceliklerinin futboldaki adaletsizliği ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti. Seçilmesi durumunda bütün kulüpleri bir araya toplayarak sorunlar için çözüm bulmaları gerektiğine dikkat çeken Sait Aybak, "Türkiye’de A’dan Z’ye her şeyin fiyatı yükseldi. Bu durum futbola da yansıdı. Fakat federasyonun bize verdiği taahhüt ve rakamlar yerinde kaldı. Bununla ilgili çalışma yapacağız. Yine bazı kulüpler yatırım yapabiliyor, piyasada dengesizlik oluşturabiliyor. Bununla ilgili tavan taban fiyat oluşmalı. Federasyon eliyle mi oluşur, Kulüpler Birliği kararıyla mı oluşur buna bakacağız. Bunun haricinde futbolda kanayan yaramız var. Bunları dile getirip iyileştirilmesi için çaba sarf edeceğiz. Seçilmek için bu vaatlerde bulunacağız" açıklamasını yaptı.

"Alt liglere verilen vaatler yerine getirilmiyor"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin seçilmesinden sonra ilk önce umutlandıklarını söyleyen Sait Aybak, "Ancak göreve geldikleri gibi Süper Lig yayın gelirlerinin alt liglere aktarılan parasının kesilmesini oyladılar. Yeni başkan olması hasebiyle, yaşanan bu dengesizliği anlatacağız kendisine. Süper Lig’de bir kulüp senede 100 milyon alıyorsa, TFF 1. Lig’de de 20 milyona yakın bir para veriliyor. Ama 2. Lig’e 3-4 milyon verileceği belirtilip, bunun da yarısı veriliyor. Bu adaletsizliğin giderilmesi gerekiyor. İyi çalışmalar yapacağız. Bu sorunlar dile getirildiği zaman, federasyon nezdinde çözüm bulunmazsa, biz de Kulüpler Birliği olarak hareket edeceğiz. Güç birliği yapıldığı zaman yaptırmak istediklerimizi yaptırabiliriz. Şu anda birçok kulüp bu konulardan şikayetçi ve bunları çözmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

İHA