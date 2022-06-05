Kulübümüzün Kurucu Üyelerinden merhum Sait Akson adına koşulan yarış (G2/E) 5 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromunda saat 18.00'de start aldı.

3 yaşlı safkan İngiliz taylarının Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu öncesindeki en önemli sınavlarından birini teşkil eden yarış 2200 metre mesafe çim pistte gerçekleştirildi.

2022 yılı Sait Akson Koşusu'nu, Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu Final Dance (Declaration Of War - Finnie Mac Cool / Giant's Causeway) jokeyi Halis Karataş idaresinde zaferle noktaladı. Moz. Org. San. Tic. A.Ş. yetiştirmesi, Batuhan Ay'ın antrene ettiği doru erkek tay zaferle ayrıldığı son startı olan G1 Erkek Tay Deneme'nin ardından üst üste ikinci Grup koşu zaferini elde ederken, dördü Açık koşu galibiyeti olmak üzere toplamda beşinci birinciliğini hanesine yazdırmış oldu.

TJK Kurucu üyesi adına koşulan yarışta jokeyi Ahmet Çelik ile start alan Zala Bey (Agresivo - Automatic Control / Al's Theatre) pistten ikincilikle ayrılırken, Sigoş (Toruk Macto - Crafty Spell / Mastercraftsman) Gökhan Kocakaya idaresinde üçüncü oldu. Jokeyi Müslüm Çelik ile mücadeleye katılan Satoshi (Paco Boy - Belginim / Strike The Gold) dördüncü sırada yer alırken, Bold Sea Rover (Torok - Seacleef / A. P. Indy) Akın Sözen idaresinde sıralamanın beşinci basamağında yer aldı.